Gönyeli’de gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen

Nijeryalı Kingdom Oloyami, Türkmenistanlı Yoldash Babakulyyev ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Abdurrahman Uçar dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada polis zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmelerini talep ederken, söz hakkı alan Kingdom, kaçak olmasına rağmen günlüğü 50 liraya çalıştığını söyleyince yeni bir soruşturma başlatıldı.

Polis, zanlıların 17 Şubat 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yapılan asayiş kontrollerinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Kingdom Olayemi’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren, 140 gün, Yoldash Babakulyyev’in 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren 79 ve Abdurrahman Uçar’ın 11 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 555 gün KKTC' de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Muhaceret Şubesinden yapılan araştırmada zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdüğünün teyit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Kaçak yaşadı, kaçak çalıştı

Mahkemede söz alan zanlı Kingdom Oloyami, okul kaydını yenilemek için bin dolara ihtiyacı olduğunu, Lefkoşa sanayi bölgesinde bir iş yerinde günlük 50 liraya çalıştığını, muhaceret işlemleri için daha uzun süre çalışıp para biriktirmesi gerektiğini belirtti.

Zanlının bu beyanı üzerine mahkeme, kaçak bir şekilde çalıştığını öne süren zanlının iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmasına emir verdi. Mahkeme, bu nedenle Kingdom’un tutukluluk süresini bir gün daha uzatırken, Yoldash Babakulyyev ve Abdurrahman Uçar’ın 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.