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Park halindeki araç kundaklandı

Lefkoşa’da Surlariçi’nde Fuzili Sokak üzerinde park halindeki bir araç kundaklandı. 

Park halindeki araç kundaklandı
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Polis açıklamasına göre, EB 042 plakalı salon araç, saat 05.00 sıralarında kasten ateşe verilerek yakıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu konu araç ile sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir evin giriş kapısı yandı.
Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.B.(E-43) tutuklandı.
 

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