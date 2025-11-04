Sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Bangladeş uyruklu Aminur Rahman, yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek, 8 gün ek süre talep edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 30 Ekim 2025 tarihinde saat 11.10 sıralarında Lefkoşa’nın Girne Kapısı bölgesinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret ve Göç İdaresi tarafından yapılan kontrollerde zanlının 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren toplam 456 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının tespit edilmesinin ardından tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru; zanlının 31 Ekim 2025 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine üç gün ek tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Polis memuru; bu süre zarfında zanlının başka bir suça karışıp karışmadığı yönünde araştırma yapıldığını ve ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla gerekli yazışmaların gerçekleştirildiğini beyan etti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve ihraç sürecinin devam ettiğini belirten polis, zanlının tutukluluk süresinin sekiz gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

