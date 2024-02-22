Hayat felç oldu

İspanya'da 6 Şubat'ta başlattıkları eylemler kapsamında dün başkent Madrid'de toplanan binlerce çiftçi, traktörleriyle yolları kapatarak yaşamı felç etti. İspanya’da çiftçiler ve hayvan yetiştiricilerinin katıldığı eylem dolayısıyla Madrid kent merkezi, sabahtan itibaren trafiğe kapatıldı. Sendikalar, uzun süren müzakerelerin ardından, çevre yollarda bekleyen traktörlerin kent merkezine girişi için izin aldı. İlk olarak Madrid'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda (Plaza de la Independencia) toplanan binlerce çiftçi, 500'den fazla traktörün gelişiyle Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürüdü. Sendikalar 13 bin, Madrid Valiliği ise 4 bin kadar gösterici olduğunu duyurdu. Eylem sırasında zaman zaman çiftçiler ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Olaylarda 5 çiftçi ve 5 polisin yaralandığı, bunlardan 3'ünün (2 çiftçi, bir polis) hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Protesto güzergahlarında Madridliler tarafından alkışlarla karşılanan çiftçilerin bağlı olduğu sendikalar, "seslerini duyurmayı başardıklarını ve tarihi bir eylem gerçekleştirdiklerini" belirtti.

Eylemler devam edecek

Hükümetin sunduğu 18 maddelik önlem paketine "hayır" diyen ve somut adımlar bekleyen çiftçiler, gelecek günlerde de eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Katalonya'daki çiftçilerin bağlı olduğu dernekler, 27 ve 28 Şubat'ta Fransa sınırında eylem yapacaklarını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, çiftçilerin 6 Şubat'tan bu yana devam eden eylemlerinde şimdiye kadar 55'ten fazla kişinin gözaltına alındığını ve 3 bin 196 kişiye idari veya para cezası kesildiğini bildirdi. Diğer yandan gerek Başbakan Pedro Sanchez gerekse Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, yaptıkları açıklamalarda, çiftçilerin barışçıl olduğu sürece eylemlerinde haklı olduğunu ve sorunlarına yönelik çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Tarladan markete kadar olan gıda zincirinde fiyatları kontrol etmek için bir devlet ajansı kurmayı ve AB Ortak Tarım Politikası'ndaki bazı bürokratik konuları basitleştirmeyi vadeden sol koalisyon hükümeti, şimdiye kadar çiftçileri ikna edemedi. Çiftçiler, adil ücretlendirme, üçüncü ülkelerden yapılan ithalattan kaynaklanan "haksız rekabeti" önleyici denetim, AB Ortak Tarım Politikası'nda esneklik ve çevreyle bağlantılı 2030 Ajandası'nın değiştirilmesi için somut adımlar istiyor.