Lefkoşa’da bir apartman boşluğunda, araç park yeri nedeniyle yaşanan tartışma sonucu, P.A.S.(E-18) başı ile Y.G.’nin (E-33) yüzüne vurarak, burnunu kırdı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; olayın 3 Kasım 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa’da Yıltan Muslu Sokak üzerinde bulunan bir apartman boşluğunda meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının araç park yeri anlaşmazlığı nedeniyle aynı apartmanda sakin Y.D.’nin yüzüne başı ile vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip, ciddi şekilde darp ederek vahim zarara uğrattığını ifade etti.

Polis memuru; olayın ardından Y.D.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne giderek muayene olduğunu, yapılan tedaviye müteakip burnunda kırık tespit edildiğine dair doktor raporu temin edildiğini beyan etti. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, olayla ilgili olarak iki tanıktan ifade alındığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, mahkemeden uygun bir teminat emri verilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 600 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest bırakılmasına emir verdi.

