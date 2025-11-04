‘Bırakın gideyim’

Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen narkotik denetiminde, ülkeye uyuşturucu madde ithal ettiği tespit edilen 25 yaşındaki M.L.D. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Almanya vatandaşı olduğu, Güney Kıbrıs’ta yaşadığı öğrenilen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, 4 gün ek süre talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 30 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında, Dedektör Köpek Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki verdiğini ifade etti.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 30 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü madde ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan 5 adet kırık hap içeren bir öğütücünün tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru; zanlının olay yerinde tutuklanarak aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zan-lının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu kaydeden polis, 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.