KIBRIS DEVELOPMENTS, MEDITERRA İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN KAPILARINI AÇTI

Doğaya, insana ve Akdeniz’in özüne bağlı bir yaşam biçimini savunan Kıbrıs Developments, 1 Kasım Cumartesi günü Alsancak’taki MEDITERRA projesinde ev sahiplerine özel bir kutlama düzenledi. Etkinlikte, 4 yeni showhouse ilk kez tanıtılırken, yeni konut sahipleri, mimarlar, iş ortakları ve davetliler bir araya gelerek projenin kalbinde “modern Akdeniz köyü” yaşamını kutladı.

Viva Mediterra: Akdeniz yaşamının kutlaması

“Viva Mediterra” temasıyla gerçekleşen etkinlik, MEDITERRA’nın doğa ile uyumlu tasarımını, sade ve zamansız yaşam anlayışını deneyimlemek üzere planlandı. Misafirler, projenin avlularında, villalarında ve bahçelerinde dolaşarak Ceren Karapaşa, Emiliano Luggo ve kolektif şeflerin hazırladığı Akdeniz mutfağının seçkin örneklerinden özel tadım menülerini deneyimledi. Gün, amfi tiyatroda Fikri Karayel konseri ile son buldu.

Rahat, samimi ve sıcak atmosferiyle Viva Mediterra, “iyi yaşam”ı Kıbrıs’ın ışığı, müziği ve insanıyla kutlayan özel bir buluşma olarak kayda geçti. Etkinlik boyunca davetliler, Mediterra’nın doğa ile iç içe yaşam kurgusunu, sosyal alanlarını ve yeni örnek evlerini keşfederken, projenin sunduğu özgün Akdeniz yaşam tarzını birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Çağatay Özbirim: “Ada Kıbrıs için, geleceğe uygun projeler üretmeye devam ediyoruz.”

Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ada Kıbrıs için yine bizler, Kıbrıs Developments olarak adamıza yakışır, sürdürülebilir, günümüz koşullarına ve hatta geleceğe — gelecekteki yaşam biçimlerine de — uygun projeler üretmeye devam ediyoruz. Hem standart altyapı, hem de günümüz ve sonrası için doğaya ve insana hizmet eden bütün olguları taşıyan; huzuru, sağlığı ve teknolojik hizmetleri bir arada sunan firmamız için prestij projelerimize bir yenisini daha dahil etmenin gururunu yaşıyorum. Ev sahiplerimize ve vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bir yaşam biçimi olarak MEDITERRA

Alsancak’ın kalbinde yer alan MEDITERRA, Kıbrıs Developments’in 40 yıllık deneyiminin bir sonucu olarak tasarlandı. Proje, Akdeniz köyü konsepti ile doğa, mimari ve topluluk yaşamını bir araya getiriyor. Üretim ve sosyal akslarıyla; kendi sebzelerini yetiştiren, komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve sürdürülebilirliği günlük yaşamın parçası hâline getiren bir yerleşim sunuyor.

Proje, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC’nin EDGE Yeşil Bina Programı kapsamında, enerji verimliliğinde %37, su verimliliğinde %42 ve malzeme verimliliğinde %46 hedefiyle Kıbrıs’ın öncü sürdürülebilir yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kıbrıs Developments, Alsancak’I doğaya ve insana saygılı, üretken ve dayanıklı yaşam biçimleriyle öne çıkan bir destinasyon hâline getirmeye devam ediyor.