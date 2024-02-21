20 günde yargı

Kuzey Kıbrıs’ta 654 gün kaçak yaşam süren Nijeryalı Jude Ogbaje devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

Cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı, “hırsız değilim, kimseyi rahatsız etmiyorum” diyerek, itiraz etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 19 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında devriye gezen ekipler tarafından Kermiya'da kaldırım üzerinde yürürken tespit edildiğini söyledi.

Polis, Ogbaje'nin yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 7 Mayıs 2022 tarihinden itibaren toplam 654 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise üniversite eğitimi için ülkeye geldiğini ifade ederek, “Babam öldükten sonra okula devam edemedim. Çalışıyorum, okul parasını biriktirince yeniden işlemlerimi yaptıracağım. Hırsız değilim, kimseyi rahatsız etmiyorum” diyerek, cezaevi talebine itiraz etti.

Mahkeme, KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçunun yaygınlaştığına vurgu yaparak, zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.