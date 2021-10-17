14 dönüm küle döndü

Akdeniz köyünün kuzey doğu kısmında dün meydana gelen yangında 14 dönümlük alan yandı.

Polisin açıklamasına göre, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yanan yaklaşık 14 dönümlük alan içindeki zeytin, hurma, selvi ve ardıç ağaçlarının yanı sıra makilik alanla dere yatağı içerisindeki bitki örtüsü zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Ataoğlu, yerinde inceleme yaptı



Öte yandan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün sabah saatlerinde Akdeniz köyünün kuzey doğu kısmındaki dere yatağı içerinde meydana gelen yangını yerinde inceleyerek, yetkililerden ve köy halkından bilgi aldı.Ataoğlu, yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak polis soruşturmasının devam ettiğini belirterek, dere kenarında bulunan bazı evlerin yangın tehlikesi altında kaldığını ancak İtfaiye, Sivil Savunma ve köy halkının özverili uğraşları sonucunda herhangi bir mal ve canın zarar görmediğini, bu da olayın sevindirici yanı olduğunu belirtti.Ataoğlu, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde canla başla çalışan İtfaiye, Sivil Savunma ve köy halkına teşekkür ederek, doğaya karşı insanların dikkatli ve sorumlu hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.