‘İnsanca yaşam hakkı istiyoruz’

Ömer KADİROĞLU

‘Corona’ patlamasının yaşandığı Merkezi Cezaevi'ndeki mahkûmların yakınları dün anlamlı bir eylem gerçekleştirdi.

Çocuklarıyla birlikte cezaevi önünde toplanan mahkum yakınlarının ellerinde ‘anlamlı sloganların yer aldığı’ pankartlar vardı.

Corona’ya karşı etkili önlem talep eden ve 'insanlık onuruna yakışır bir cezaevi’ ortamının oluşturulması için yetkililere çağrı yapan mahkum yakınları, Şartlı Tahliye Tüzüğünde değişikliğe gidilmesini de istedi.



Eylem sırasında taşınan pankartlarda şu sloganlar dikkat çekti:“Toplama kampı mı? Ceza evi mi?.. Sevdiklerimizi Covid-19’a kurban vermek istemiyoruz… Tıbbi bakım evrensel bir insan hakkıdır…”Bir süre cezaevi önünde bekleyen mahkûm yakınları adına Melisa Nur tarafından bir de basın bildirisi okundu.Bildirinin okunması sonrasında mahkûmlar da merkezi cezaevi avlusundan ıslık ve alkışlarla karşılık verdi.Polis eylem sırasında cezaevi içerisinde ve dışarısında geniş güvenlik önlemleri aldı.