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Ortalığı bir birine kattı

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Aracın kontrolünü kaybeden alkollü sürücü önce kaldırıma ardından trafik ışıklarına çarptı

Ortalığı bir birine kattı
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Lefkoşa’da, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde dün sabah saatlerinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol  savaş alanına döndü. Elde edilen bilgilere göre 96 promil alkol tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Galip isimli sürücü, LL 569 plaka aracı ile önce kaldırım taşına, ardından trafik ışıkları direğine çarptı. Sürücü kaza sonucu şans eseri yaralanmadı.
Polisten alınan bilgiye göre dün  saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 96 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 569 plakalı salon araç ile  seyreden  Mehmet Galip (E-27),  seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Lefkoşa TC Büyük Elçiliği önlerine geldiğinde,  dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile  savrulan araç,  trafik lambası direğine  çarpıp önü batı istikametine bakar vaziyette durdu. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. 

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