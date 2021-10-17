Ortalığı bir birine kattı

Lefkoşa’da, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde dün sabah saatlerinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol savaş alanına döndü. Elde edilen bilgilere göre 96 promil alkol tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Galip isimli sürücü, LL 569 plaka aracı ile önce kaldırım taşına, ardından trafik ışıkları direğine çarptı. Sürücü kaza sonucu şans eseri yaralanmadı.Polisten alınan bilgiye göre dün saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 96 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 569 plakalı salon araç ile seyreden Mehmet Galip (E-27), seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Lefkoşa TC Büyük Elçiliği önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, trafik lambası direğine çarpıp önü batı istikametine bakar vaziyette durdu. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.