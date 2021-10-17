Ortalığı bir birine kattı

Polisten alınan bilgiye göre dün saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 96 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 569 plakalı salon araç ile seyreden Mehmet Galip (E-27), seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Lefkoşa TC Büyük Elçiliği önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, trafik lambası direğine çarpıp önü batı istikametine bakar vaziyette durdu. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
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