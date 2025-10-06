Milyonlar tek yürek oldu

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları, Türkiye genelinde düzenlenen yürüyüş ve gösterilerle protesto edildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Edirne, Düzce, Erzurum, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Rize, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde on binlerce kişi, Filistin’e destek sloganlarıyla yürüyüşler gerçekleştirdi.

İstanbul’da Ayasofya Camisi önünde toplanan Filistin’e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Gazze’ye selam direnişe devam”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Müs-lüman uyuma kardeşine sahip çık” sloganları attı. Ellerinde “Ben Gazze’deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?” ve “Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz” yazılı pankartlar taşıyan grup, Emi-nönü Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda turist de destek verdi.



Başkent Ankara’da yürüyüş Melike Hatun Camisi önünde başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdul-kadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Kızı-lay Milli İrade Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde Türkiye’den dünyaya “Gazze’ye Özgürlük” mesajları verildi.

İzmir’de ise Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen tekneler, Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla denize açıldı. Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’den hareket eden tekneler Cum-huriyet Meydanı’nda buluştu. Meydanda toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar da ellerindeki bayraklarla destek verdi.



Van’da denizciler tekne ve kanolarla Van Gölü’ne açılırken, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bay-rakları açtı. Edirne’nin Enez ilçesi ve Balıkesir’in Erdek ilçesinde de denize açılan tekneler, Küresel Su-mud Filosu’na destek verdi. Çanakkale, Bursa ve Rize’de benzer deniz etkinlikleri düzenlendi. Rize’de Karadeniz’e açılan dalgıçlar, mehter marşı eşliğinde bayrak açtı.

Ülke genelindeki karasal yürüyüşlerde de vatandaşlar, Filistin ve Gazze’ye destek mesajlarını sloganlar-la duyurdu. Düzce’de Cedidiye Meydanı’nda, Erzurum’da Lala Mustafa Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüşler, Valilik ve Kent meydanlarında son buldu. Sakarya’da Demokrasi Meydanı’na yürüyen Fi-listin’e Destek Platformu üyeleri, Eskişehir’de Valilik Meydanı’na kadar yürüdü. Konya’da da benzer şekilde Küresel

Sumud Filosu’na destek için yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Elazığ’da ise basın açıklamaları ve yürüyüşlerle İsrail’in saldırıları protesto edildi. Etkinliklerde vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşırken, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na destek mesajları verdi.

Yurt genelindeki etkinliklerde on binlerce kişi, Gazze’ye özgürlük ve destek mesajlarını hem karada hem de denizde bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirdi.