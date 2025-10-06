Müzik dolu anlar yaşandı

Kıbrıs, bu hafta sonu iki farklı Merit otelinde gerçekleşen müzik dolu gecelerle unutulmaz anlara sahne oldu.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Deha Bilimlier, Merit Lefkoşa Hotel sahnesinde sevenleriyle buluşurken, güçlü sesi ve zarafetiyle her daim beğeni toplayan Ayta Sözeri ise Letafet’te izleyenleri mest etti.

Sahneye enerjik bir giriş yapan Deha Bilimlier, ilk andan itibaren dinleyicilerini büyüledi. Güçlü sesi, etkileyici sahne hakimiyeti ve her zamanki karizmasıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Repertuvarında hem nostaljik hem de yeni dönem şarkılarına yer veren Bilimlier, özellikle 2025’in en çok dinlenen şarkılarından “Bana Sor”u söylediğinde salondaki coşku zirveye çıktı. Ardından “Herkes Kendi İşine” ve “Git Git Yoluna” performanslarıyla tempoyu iyice yükseltti.

Letafet’te büyüleyici bir gece

Letafet sahne alan Ayta Sözeri’nin unutulmaz performansı geceye renk kattı.

Yoğun alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ayta Sözeri, zarafeti ve güçlü sahne duruşuyla dinleyenleri adeta büyüledi.

Sanatçı, klasik eserlerden günümüz hitlerine uzanan geniş repertuvarında her şarkıyı kendine özgü yorumuyla seslendirdi. “Müziğin en güzel yanı, kalbe dokunabilmek,” diyen Sözeri, samimi sözleriyle de seyircilerin kalbini kazandı.

Gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Ayta Sözeri, “İşte Bu Bizim Hikâyemiz” şarkısıyla geceye veda etti.

Güçlü sesi, duygusal yorumu ve sahne enerjisiyle Letafet’te bir kez daha müziğin büyüsünü yaşattı.

