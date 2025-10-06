Gönyeli coşkuyu yaşadı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği GABFEST 2025 Gençlik Festivali, 6 haftalık dopdolu prog-ramın ardından görkemli finaline ulaştı.

Festivalin kapanışında sahneye çıkan Hadise, enerjik performansı ve sahne hakimiyetiyle adeta Gön-yeli Çemberi’ni coşkuyla salladı.

Final gecesi binlerce kişinin bir araya geldiği Gönyeli Çemberi, adanın kalbi haline geldi. İzleyiciler, Hadi-se’nin en sevilen şarkılarına eşlik ederken festival boyunca kırılan seyirci rekoru bu gece de aşıldı. GABFEST 2025 boyunca spor, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerle herkesin kendine yer bulduğu festival, finaliyle hafızalara kazındı. Final gecesinden bir gün önce de Gençlik Festivali, Semicenk konse-riyle unutulmaz anlara sahne oldu. Alanı dolduran gençler, Semicenk’in sevilen şarkılarını hep bir ağız-dan söyleyerek tek yürek oldu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, festivalin en büyük kazanımının halkın coşkusu ve ortak anılar olduğunu belirtti. Başkan, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Yüce Ertan, Radyo Juke ekibi, belediye personeli, meclis üyeleri, polis teşkilatı ve sponsorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başkan, GABFEST 2025’in Gönyeli-Alayköy’ün birliğini, üretkenliğini ve gücünü bir kez daha gösterdi-ğini vurgulayarak, “Bu festival artık hepimizin ortak gururu, geleceğe taşıyacağımız en güzel mirası-mızdır” dedi.



