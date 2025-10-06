Arıcılık kültürü tanıtıldı

İskele Belediyesi, Arıcılar Birliği ve Topçuköy Bal ve Arıcılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 4’üncü Topçuköy Bal Festivali, halkı arı ve bal ürünleriyle buluşturdu. Festivalde kurulan stantlarda bal ürünleri ve peteklerden yapılan eşyalar sergilendi.

Etkinliğe, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı. Festival, buhurdanlığın yakılması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği Başkanı Derviş Osum bir konuşma yaptı. Osum, 130 yıllık arıcılık geçmişine sahip Topçuköy’ün ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’ini karşılandığını ifade etti. Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da ülkede yürütülen arıcılık faaliyetlerini aktardı. Kozok, Kıbrıs arısının kuraklığa dayanıklı ancak verimliliğinin düşük olduğunu belirtti. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs arısının ıslahı ve veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kozok, amaçlarının koloni sayısını ikiye katlamak olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alarak izleyenlere renkli bir gösteri sundu. Festival, DJ Show, Grup Armanila Müzik Grubu, Mağusa Kültür Derneği Kadın Ritim Grubu ve Retro Çalgıcıları'nın sahne performanslarıyla devam etti. Katılımcılar, hem arı ve bal ürünlerini yakından görme fırsatı buldu hem de müzik ve dans dolu bir gün geçirdi.

