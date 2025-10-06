Kuzey Kıbrıs Gaziantepliler Derneği tarafından “1. Büyük Buluşma” etkinliği düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da düzenlenen ve 600’den fazla davetlinin katıldığı etkin-likte Gaziantep iş ve siyaset dünyasından isimler bir araya geldi.

Geceye T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitka-mil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ve Gaziantep Serbest Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Erol Arda da katıldı.

Gecede yapılan konuşmalarda, iki kardeş coğrafya arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik iş birlikleri-nin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Gaziantepliler Derneği Başkanı Enes Teke, konuşmasında, söz konusu buluşmanın sadece bir etkinlik değil; ortak değerleri, kültürü ve dayanışmayı güçlendiren tarihi bir adım olduğunu kay-detti. Teke, “Amacımız, Gaziantep’in üretken, girişimci ve dayanışmacı ruhunu Kuzey Kıbrıs’a taşımak, iki bölge arasında kalıcı bir kültürel ve ekonomik köprü kurmaktır.” dedi.

