‘Afrodit’ gündemde

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun eylül ortasında İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta BM Genel Kurulu çerçevesinde sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren Exxon Mobil ve Chevron şirketlerinin üst düzey yetkili-leriyle temaslarda bulunmasının Rum yönetiminin enerji planlamaları açısından ilginç bir perde gerisine sahip olduğu iddia edildi.

Kathimerini gazetesi “Afrodit Yeniden Gündemde” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği MEB’de yer alan 5 ve 10 numaralı parsellerle ilgili planlamaların ve Gü-ney Kıbrıs ile İsrail arasında 12’inci parselde bulunan Afrodit yatağıyla ilgili kronik anlaşmazlı-ğın temasların gündeminde olduğunu yazdı.

Haberinde Afrodit yatağıyla ilgili konunun geçmişine yer veren gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak 2022 yılının akabinde ve Chevron şirketi tarafından Afrodit yatağının geliştirilmesiyle ilgili planın kesinleştirilmesinin ardından İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmelerin hızlan-dırıldığını ve önümüzdeki aylarda bir sonuca varılabileceğine işaret etti.

“Great Sea Interconnector” (GSI) projesi haricinde Afrodit yatağıyla ilgili konunun Papanasta-siyu’nun 16 Eylül’de İsrail’de Enerji Bakanı Eli Cohen’le gerçekleştirdiği görüşmede ele alındı-ğından söz edildiğini yazan gazete, nihai anlaşmanın imzalanması için İsrailli yetkilinin kasım ayı içinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini öne sürdü.