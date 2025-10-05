Soruşturma bitmedi

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde yapılan aramada hintkeneviri ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen nakit paralar bulunarak tutuklanan Nijeryalı E.C.C. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 18.45 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Küçük Kaymaklı’da kaldığı apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti. Polis, aramada zanlının yatak odasında bulunan çalışma masasının çekmecesinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru; ayrıca yatak odasında uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 165 İngiliz Sterlini, 40 Euro, 30 Amerikan Doları ve 64 bin 500 Türk Lirası bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru; zanlının olayın ardından tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, İlaç ve eczacılık dairesine gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

