‘Dünyayla buluşacağız’

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının dünyayla yeniden buluşacağını ifade etti.

Değrimenlik’te halkla bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaşan Erhürman, “Hep birlikte kol kola girme ve birleşme zamanıdır” dedi.

Erhürman’a, Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili eşlik etti.

Beş koca yılın geride kaldığını söyleyen Erhürman, “Anlatacak hiçbir hikâye yok. Bu memleketi seven, bu memlekete hizmet eden herkes bizim başımızın tacıdır. Hep birlikte kol kola girme ve birleşme za-manıdır” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin sesi duyulmaz oldu

“Artık Tatar’a değil, Hristodulidis’e sesleneceğiz; Tatar’a seslenme zamanı geçti. Hristodulidis bilsin ki Kıbrıs Türk halkı; annesi, babası, kendisinin nerede doğduğuna bakmaksızın; geleceğini bu topraklarda kuran herkesten bahsediyorum, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. İki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu memlekette Gazze’de çocukları katleden İsrail ile güven-lik anlaşması imzalanamaz. ABD ve Hindistan ile de bizim irademiz olmaksızın güvenlik anlaşması im-zalayamaz” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu adanın tamamının garantörü olduğunu hatırlattı.

Erhürman, “Hristodulidis, BM’de uzun konuşma yapıp Kıbrıs’tan bahsedip sadece ve yalnızca Türki-ye’ye hitap edemez. Kıbrıslı Türkleri bu adada yok sayamaz” diye konuştu. “Biz hep vardık, hep de var olacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek” diyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin haklarını asla yedirt-meyeceğini belirtti.

Güney nasıl daha ucuz hale geldi?

“Memleket o hâle geldi ki; Ersin Bey“ size doktor da hastane de getireceğim” diyor; oysa esas mesleği doktorluk değil, muhasebeciliktir. Madem iç konularda bu kadar müdahil olmaya hazırlanıyorlar, nasıl oldu da üç sene önce bu memlekette marketler, eczaneler Rum müşterilerle kaynarken tekerlek tersine döndü ve Euro 49 TL iken Güney nasıl daha ucuz hale geldi?” diye soran Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının dünyayla yeniden buluşacağına dikkat çekti.

Açık hava hapishanesini yıkacağız

“Endişelenmeyin: Açık hava hapishanesini yıkacağız ve dünyayla buluşacağız. Hiç kimse engelleyeme-yecek. Beş bomboş yıl geride kaldı. Her konuda geri gittik; ekonomide, mülkiyette geri gittik; dünyada-ki varlığımız unutuldu. Kıbrıslı Türklerin sesi duyulmaz oldu; adı bilinmez hâle geldi; varlığı hatırlanmaz oldu. En gür sesimle, bu halkın sesini bütün dünyaya duyurmaya söz veriyorum” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına işaret etti.



