Herkes mutlu

Abdullah SUİÇMEZ

Ülkemiz zor günlerden geçerken, kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancı turistler, çarşıların canlanmasına yol açıyor ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Özellikle Lefkoşa’nın Lokmacı kapısından Türk bölgesine geçen yüzlerce turist, hem bölgedeki dükkanlardan eşya alıyor, hem de lokanta ve cafe’lerde güzel vakit geçiriyor.

Bölge esnafının, gerekli uyarıları da dikkate alarak yabancılar için Euro üzerinden fiyat listesi sunması da etkili oldu. Fiyatlara bakan yabancılar, güneyden daha ucuz olan yemek çeşitlerini seçiyor.

Turistler 3 Euro’ya tavuk döner, 9 Euro’ya pirzola ve yanında çips, 11 Euro’ya ful karışık kebap yiyebiliyor.

Fiyatlar etkili

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, turistlere sunulan yiyecek ve içecek fiyatlarının makul bulunduğunu ve Türk mutfağının beğenildiğini söyledi.

Fiyat listesine bakan bazı turistlerin güneyle mukayese yaptığına değinen Arasta esnafı “bizim fiyatlar güneyden daha ucuz olduğu için turistler memnun kalıyor” dedi.

Tarihi yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı Büyük Han’da fotoğraf çekip, hediyelik eşya alıyor.