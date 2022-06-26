Sevinç gözyaşları

Ömer KADİROĞLU

Mersinlik-Tatlısu arasında günlerce süren yangın yağmurun gelmesiyle söndü; tüm ülke rahat nefes aldı.

Yangınla mücadelede 5’inci güne girilirken gece yağan şiddetli yağmur büyük bir sevinç yarattı.

Havadan ve karadan yürütülen yoğun uğraşlara rağmen söndürülemeyen yangının yağmurla bitmesi mucize olarak değerlendirildi.

Yangın söndürme çalışmalarında yer alan ekipler ve bölge halkı mutluluk gözyaşları döktü.

Meteoroloji Dairesi, yangınların yaşandığı Girne ve İskele bölgesine metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, son 24 saatte en çok yağış Alsancak’ta kaydedildi.

Soğutma çalışmaları yapıldı

Yangın bölgesinde dün yer yer duman yükselen yerlere bir helikopter ve bir uçakla müdahale edildi.

Havadan yürütülen soğutma çalışmalarına karadan da destek verildi. Ekipler duman çıkan yerleri tespit ederek, müdahalede bulundu. Bölge halkı da yangın bölgesinde nöbet tuttu, sönmemiş ağaçlara müdahale etti.

İş araçları da emniyet şeridi açmaya devam etti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yağan yağmurla yangının atlatıldığını belirterek, “Yağmurun yağması işi bitirdi” dedi.

Cahitoğlu, kuvvetli yağışla ıslanmayan yer kalmadığını ifade etti.

Cahioğlu, iş makinelerinin birkaç gün daha bölgede kalacağını ve bu sürede emniyet şeritlerinin çekileceğini de belirtti.

Cahitoğlu ayrıca, halka, iş adamlarına, Sivil Toplum Örgütlerine yardım çağrılarına cevap vererek destek oldukları için teşekkür etti.

