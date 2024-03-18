150 bin lirayı cebine attı

Kendisini yedek parçacı olarak tanıtan Şükrü Şardu, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyerek, S.Ş. isimli şahsın yaklaşık 150 bin TL parasını sahtekarlıkla aldı.

Zanlının hesabına para yatıran ancak parçaları alamayan S.Ş. şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 15 Mart 2024 tarihinde saat 16.20 sıralarında yedek parçacı olmadığı halde, Türkiye’de sakin S.Ş. isimli şahsa, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyerek kandırdığını belirtti.

Polis, Ş.Ş.’nin zanlının hesabına 3 bin Euro ve 47 bin 200 TL yatırdığını belirtti. Polis, parçaları teslim almayan Ş.Ş.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 16 Mart 2024 tarihinde tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, hakkında sahtekarlıkla para temini suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.