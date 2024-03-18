Çocuk acı çekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 17 yaşında olan T.N.(E), cep telefonunu yere düşürdüğü gerekçesiyle henüz 6 yaşında olan yeğeninin elini yakmakla suçlandı. Olay çocuğun etüt öğretmeninin fark etmesi ve babanın durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Annesi ile babası kısa süre önce ayrılan ve annesinin yanında kalan 6 yaşındaki D.T.K. isimli çocuk, yaşadığı olayı Sosyal Hizmetler Dairesi görevlilerine anlattı. Hakkında soruşturma başlatılan T.N. dün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, zanlının, 10 Mart 2024 tarihinde, cep telefonunu yere düşürdüğü gerekçesiyle, 6 yaşındaki yeğeninin avcunu çakmakla yaktığını söyledi. Polis, olayın etüt öğretmeni tarafından yanığın fark edilerek çocuğun babasına bildirilmesiyle ortaya çıktığını açıkladı. Babanın adli şubeye giderek durumu aktarması sonucu başlatılan soruşturma neticesinde, çocukla görüşen sosyal hizmetler görevlileri tarafından ortaya çıkarıldığını anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

