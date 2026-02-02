Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü İskele İlçesi 150 fidan, 150 umut sloganıyla çevre etkinliği düzenledi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri Doğuş Derya, Fide Kürşat’ın da katıldığı etkinlikte 150 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, kadınların sosyal sorumluluk ve çevre bilinci çerçevesinde bir araya geldiği özel bir gün olarak kayıtlara geçti. Etkinlikte, kadın emeği ve dayanışması ön plana çıkarken, çevreye duyarlılığın artırılması mesajı da verildi. Katılımcılar hem fidan dikimi yaparak doğaya katkı sağladı hem de gelecek nesillere nefes olma mesajı verdi. Organizasyona çok sayıda parti üyesi ve vatandaş katıldı. Fidanların dikimi tamamlandıktan sonra katılımcılar hatıra fotoğrafları çekti-rerek etkinliği belgeledi. Etkinlik, çevre bilincini yaygınlaştırma ve toplumsal dayanışmayı güç-lendirme amacıyla düzenlenen anlamlı bir faaliyet olarak öne çıktı.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026, 09:35