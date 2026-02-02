‘Kimse bunu bozamaz’

Hüseyin ÇİÇEK

Geleneksel Hamsi Festivali’nin 17’ncisi dün Gazimağusa Halk Pazarı alanında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hamsi Festivali’nde yaptığı konuşmada kültürlerin buluşmasının önemine dikkat çekerek, bu toprakların çocuklarının, kardeş ve eşit olduğunu ve bu bağı ise kimsenin bozamayacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Karadeniz Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalde Türkiye’den getirilen 30 bin kişilik hamsi halka ikram edildi. Ayrıca geleneksel Karadeniz yemekleri olan kuymak ve karalahana da dağıtıldı.

Festivale Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşlar ve çeşitli dernek ve birliklerin temsilcileriyle üyeleri katıldı. Etkinlikte folklor gösterileri sergilendi, horun tepildi, Karadeniz müzikleri eşliğinde çeşitli gösteriler yapıldı. Festival, yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu.

Belediye Başkanı Genç, Erhürman'a Trabzonspor forması hediye etti.

Kültürlerin buluşması

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hamsi Festivali’nde yaptığı konuşmada kültürlerin buluşmasının önemine dikkat çekerek, bu topraklarda doğan tüm çocukların kardeş ve eşit olduğunu vurguladı.

Bu kardeşliği ve eşitliği sonsuza kadar korumanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bu topraklarda doğan tüm çocukların dolaşım özgürlüğü açısından eşitsizliğinin giderilmesi için Kıbrıs sorunundaki görüşmelerde konuyu gündeme getirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının devamında annelerinin, babalarının ya da dedelerinin nerede doğduğuna bakılmaksızın, bu toprakların çocuklarının, kardeş ve eşit olduğunu ve bu bağı ise kimsenin bozamayacağına dikkat çekti.

Erhürman, günün siyaset yapma günü olmadığını, festivalin kucaklaşma, birlik ve dayanışma günü olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Karadeniz’den gelen misafirlere, büyük özveriyle çalışan dernek yöneticilerine ve festivale katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026, 09:39