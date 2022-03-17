158 milyon borçlanacak

Özlem ÇİMENDAL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy çalışma yaşamı, işverene prim destek ödemeleri, kayıt dışılık ve sosyal sigortalar konusunda Diyalog’a önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin gelirlerini artırmak zorunda olduklarını belirten Taçoy, ay sonunda emekli maaşlarını ödeyebilmek için 158 milyonluk borçlanma talebi geldiğini söyledi.

Özellikle Afrika kökenli işçilerin kayıtsız çalıştırıldığına ilişkin iddiaları değerlendiren Taçoy, “Bunları denetleyecek ekibiniz, yeterli elemanınız var mıdır?” şeklindeki soruyu yanıtlarken “Hayır yoktur. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

Borçlanma talep edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dün tv2020’de Eğrisi Doğrusu programına konuk oldu. Taçoy, programda önemli açıklamalar yaparken, gündemdeki konulara değindi. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin içerisinde bulunduğu duruma anlatan Taçoy, pandemi sürecinde sigorta primi ödenen çalışan sayısının 89 bine kadar düştüğünü ancak son zamanlarda 109 bin civarına yükseldiğini ifade etti. Sosyal sigorta emeklilerinin bu ayki maaş ödemeleri için borçlanmaya gidileceğini belirten Bakan Taçoy, “Sosyal Sigortaların bu ayki maaşlar için Ziraat Bankası’ndan 158 milyon TL borçlanma talebi oldu. Biz bu talebi yeniden değerlendireceğiz. Bankayla da görüşeceğiz. Yatırımların tam olarak hangi rakamlara ulaşabileceğini görmek 20 Mart’ı bekliyorum. Çünkü yılın hesabını ona göre hesaplayacağız” ifadelerini kullandı.

Denetim için yeterli personel yok

Kayıt dışılıkla mücadele konusunda da değinen Bakan Taçoy, özellikle Afrika uyruklu şahıslarda artış gösteren kayıt dışılık ve kaçak yaşamın denetlenmesi konusunda ise ‘yeterli kadronun olmadığı’ açıklamasında bulundu. Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu denetlemeler için kadrosu yok. Müfettiş kadroları çok az ve yükleri de çok ağır. Hem iş güvenliği hem çalışma yaşamı kontrolünün hacmi çok büyük ama kadro sayısı az. Ada genelinde 27 müfettiş var. Bu sayı ile bunların tümünü denetlemek pek de mümkün değil” şeklinde konuştu.

Okumaya değil, çalışmaya geliyorlar

Bakan Taçoy, bazı işyerlerinin öğrenci adı altında yabancı uyruklu kişileri adaya getirerek, işçi statüsünde kaçak iş yaşamına entegre ettiğini söyledi. Taçoy, “Bunların nereler olduğunu, piyasada denetimi artırarak tespit etmeye çalışacağız” dedi. Taçoy, adaya giren-çıkan, öğrenci olarak kayıt yaptıranları ya da yaptırmayanları tespit etmek için çalışma başlatacaklarını kaydetti. Taçoy, bu sorunların çözümü ile çalışma yaşamındaki haksız rekabetin de ortadan kaldırılacağına dikkat çekti ve “Bunların hepsi önümüzde, planladığımız sorunlar. Hepsinin çalışmasına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Talep yüksek, gelir az

Asgari ücretin artması ile birlikte gündemdeki yerini koruyan ve geçen ay sona eren, işverene destek ödemeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Taçoy, mevcut destek yüzdeliklerinin devamı yönünde çalışmalarının olduğunu ancak henüz netleşmediğini ifade etti. Prim destek ödemelerinde ekonomik örgütlerin talepleri olduğuna da dikkat çeken Taçoy, “Ekonomik çevreler 10 kişi çalıştıranlara yüzde 100, 10 kişi altında çalıştıranlara ise yüzde 75 prim desteği talebinde bulundu. Bunu yaparsak 30 milyona ihtiyaç duyacağız ancak bizim gelirimiz 14,5 milyon, biz bu talebi kesinlikle karşılayamayız. O nedenle oturup konuşacağız ve eski oranlar olan yüzde 30 veya 50 prim destek ödemeleri ile devam edeceğiz” dedi.