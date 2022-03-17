Cezasını çekecek

Girne’de eşi Akile Nacisoy Akdoğan’ı evlerinin mutfak balkonundan atarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanarak 30 yıl hapse mahkûm edilen Yaşar Akdoğan’ın karara itiraz için yaptığı başvuru dün ele alındı.

Yüksek Mahkeme, sanığın mahkûmiyet ve ceza kararının hatalı olduğuna dair yaptığı başvuru talebini reddetti. Yüksek Mahkeme’nin talebi reddetmesiyle sanık hakkında verilen 30 yıl ceza kararı görüşülmeyecek.



Ne olmuştu

Olay, 16 Aralık 2016 tarihinde Girne’de meydana gelmişti. Yaşar Akdoğan, eşi Akile Nacisoy Akdoğan ile 'kıskançlık nedeniyle' tartışmıştı. Yaşar Akdoğan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini evin 3'üncü katından aşağıya doğru itmişti. Akile Nacisoy Akdoğan, olay yerinde hayatını kaybetmiş, sanık polise eşinin intihar ettiği yönünde bilgi vermişti.

Polisin yaptığı soruşturma sonunda Akile Nacisoy Akdoğan'ın cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Akdoğan çiftinin 11 yaşındaki kızları T.A., polise giderek annesinin babası tarafından öldürüldüğü yönünde ifade vermiş, "Annem, olayın yaşandığı sırada ‘yeter yeter imdat’ şeklinde arka balkonda bağırdı. Bağırmadan sonra birden sesi kesildi. Bu sırada babam da evden dışarı çıktı" demişti.

T.A.'nın ifadesi üzerine zanlı Akdoğan 'Adam öldürme ve darp' suçlamasıyla tutuklanarak yargılanmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akdoğan 16 Mart 2019 tarihinde 30 yıl hapse mahkum edilmişti.