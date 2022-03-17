Süreç hızlandı

Girne’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın (53) korumaları Türkistan Gülce ile Halil Işık hakkındaki yargı süreci başlıyor.

Falyalı’ya yönelik saldırı esnasında havaya ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklanan, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sanıkların tutukluluk süresi 30 Mart’a kadar uzatıldı. Girne’de 30 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkarılacak olan sanıklar hakkındaki dava süreci de başlayacak.

Ne olmuştu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde yaşanan olayda Halil Falyalı’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Türkistan Gülce ile Halil Işık’ın ateş açtıkları tespit edilmişti. Soruşturmayı yapan polis, Gülce'nin 2 el, Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiğini belirtmişti. Sanıklar soruşturmanın ardından 17 Şubat 2022 tarihinde “kanunsuz ateşli silah”, “patlayıcı madde taşıma, tasarruf” ve “meskûn mahalde ateş açma” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.