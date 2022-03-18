23 kişi can verdi

Rusya-Ukrayna savaşında 22 gün geride kalırken, Rus ordusu başkent Kiev'e saldırdı, Mariupol şehrinin yüzde 90’ını yok etti, Harkov bölgesinde bulunan bir okulu vurdu. Saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi” dedi.

Şehirdeki son duruma yönelik konuşan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko şu ifadeleri kullandı:

“İnsani yardım tırlarının Mariupol'e girmesi için son 5 günde her şeyi yaptık. Maalesef söz verilen ateşkes uygulanmadı. İnsanlar mermilerin ve bombaların altında şehri terk etti. İki gün içinde 6 bin 500 özel araç şehirden ayrıldı.

Kimileri Zaporijya’ya kimileri Berdyansk şehrine gitti. Oralarda gerekli olan ilk yardımı alacaklar. İşgalcilerin drama tiyatrosundaki sığınağı vurmalarını hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Mariupol'den daha fazla insan tahliye etmek için her şeyi yapacağız.”

Okula saldırı; 21 ölüm

Rusya’nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa şehrindeki bir okulu vurması sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Harkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır toplam 25 kişinin de yaralandığı aktarılarak, arama-kurtarma çalışmalarını devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Harkov Bölge Savcılığı, Ukrayna İstihbarat Servisi ile beraber Ukrayna Ceza Kanunu'nun 438. Maddesi (cinayet ve savaş kanunlarının ihlali) gereğince olaya ilişkin soruşturma başlattı” denildi.

Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret etti

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin'de öldürülen ABD'li gazeteci Brent Reno'nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “Vorsel'den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin'de öldürülen ABD'li gazeteci Brent Reno'nun şoförü ve Kiev'in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar” dedi.