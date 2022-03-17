Yıldızların terzisiydi

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörü kabul edilen Muhammed Ali’ye takım elbise diktikten sonra ‘Yıldızların Terzisi’ olarak anılmaya başlayan Kıbrıslı Türk terzi Ahmet Yusuf 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yusuf, İngiltere’nin Birmingham şehrinde dün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Dünyaya gözlerini Lefkoşa’ya bağlı Meriç köyünde açan Yusuf, 1954 yılında İngiltere’ye gitmişti.

Yusuf, 1983 yılında Muhammed Ali Merkezi'ni açmak için yaptığı ziyarette efsanevi boksöre saf yün, mavi ince çizgili bir takım elbise dikmişti.

Yusuf 2 yıl önce BBC televizyonuna sonrasını şöyle anlatmıştı:

Muhammed Ali o yıl Birmingham’da bulunan ve kendi adını taşıyan Merkez Camisi’ni ziyaret etmişti. Ali hayranlarının sorularını yanıtlamıştı.

Elimi kaldırdım. Sıra bana gelmişti. ‘Sayın Ali, Muhammed Ali Merkezi’nin açılışına geldiğiniz için teşekkür ederiz. Size minnettarız. Birminghamlıları hatırlamanız için size bir takım elbise dikmeme izin verir misiniz?’ diye sordum. Muhammed Ali ona dönüp ‘Bana elbise dikmek isteyen bu kovboy kim?’ diye sordu. O gün gidip Muhammed Ali’nin ölçüleri aldım. Aman Allah’ım. Muhammed Ali’ye elbise dikecektim. Bir anda Afrika’dan, Mısır’dan Amerika’dan telefonlar aldım. İnanamıyordum. Gerçekten ünlü olmuştum.”