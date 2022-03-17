Sayı 2 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait (Kıb-Tek) 894 kilo kablo çaldıkları iddiasıyla tutuklanan Selim Esergül’ün ardından aranan şahıs Hüseyin Kara da yakalandı.

Gazimağusa’ya bağlı Derinya bölgesindeki mandırada ele geçirilen kablolarla ilgili gözaltına alınan Kara dün mahkemeye çıkarıldı.

Kara hakkında 2 gün tutukluluk emri alınırken, Selim Esergül’ün gözaltında tutulduğu belirtildi.

Duruşmada polisin, farklı dönemlerde kablo hırsızlığı yapılıp, yapılmadığı konusunu da araştırdığı bildirildi.

Kıb-Tek’i soydular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cihat Doğan, zanlı Selim Esergül ile aranmakta olan Hüseyin Kara’nın, Derinya bölgesinde bir mandırada, 894 kilo bakır kabloyu soydukları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis, zanlıların 3 gün süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz hafta kanunsuz mal tasarrufu suçlaması ile teminata bağlandıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların serbest kalmasının akabinde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan merkezlerinden kablo hırsızlıkları yapıldığına dair şikayet aldıklarını belirtti. Polis, ihbar üzerine araştırma yaptıklarını, mandırada bulunan kabloların kuruma ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Zanlı Selim Esergül’ün yeniden tespit edilerek gözaltına alındığını belirten polis, önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, aranan şahıs ilan edilen Hüseyin Kara’nın ise tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlı Esergül ile Kara yarın birlikte mahkemeye çıkarılacak.