Her zaman hatırlanacak

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden, dost canlısı ve tam bir futbol aşığı olan Tahir Yüksel (49) hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Yüksel’in vefatı ailesini, Lefkoşalıları ve spor camiasını üzdü.

Yüksel’in cenazesinin bugün saat 12.00’de Lefkoşa’da toprağa verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tahir Yüksel’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar yayımladığı başsağlığı mesajında, KKTC bayrağı, göğsündeki rozeti ve sürdüğü bisikletiyle adeta Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir Yüksel’in her daim hatırlanacağını vurguladı.

Mesajında, “Kıbrıs Türk insanının neşe dolu, samimi karakterinin beden bulduğu Tahir’imiz, hepimizin gönlüne güleç yüzü, neşesi ve samimiyetiyle kazınmıştır” ifadelerini kullanan Tatar, Tahir Yüksel’e Allah’tan rahmet, ailesi ile sevenlerine ise başsağlığı diledi.

Futbol aşığıydı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da (KTFF) Tahir Yüksel'in vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, “Özellikle ülkede her bölgede maçları sahada izleyen, gönüllü olarak saha komiserliği görevi yaparak futbol sahalarında herkese yardımcı olmaya çalışan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile özdeşleşmiş Tahir Yüksel'e Allah'tan rahmet; yaslı ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.