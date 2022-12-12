166 promil alkollü çıktı

Gazimağusa’da dün sabah karşı meydana gelen kazada 23 yaşındaki sürücü önce park halindeki araca daha sonra çöp konteynerlerine çarptı. İsmet İnönü Bulvarı'nda saat O3.40'ta meydana gelen kazada 23 yaşındaki Dilara Akkan yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre; Dilara Akkan, 166 promil alkollü içki tesiri altındayken, SZ 067 plakalı aracı ile güney istikametine seyrettiği sırada Cafemania önüne geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Akkan, yönetimindeki araçla gidiş istikametine göre yolun solunda park halinde bulunan KF 201 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan KF 201 plakalı araç, belediyeye ait metal çöp konteynerini yıktıktan sonra durdu.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.



