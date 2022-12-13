Eğlence tavan yaptı

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının gözde mekanı Letafet´te, geçtiğimiz cumartesi gecesi Soner Olgun sahne aldı.

Usta sanatçı, kendisini dinlemeye gelen her yaştan sevenlerini, içten bir şekilde selamlayarak, geceye güzel bir başlangıç yaptı.

Sevilen sanatçı en güzel parçalarını seslendirirken keyifli sohbetiyle de sevenlerine eğlence dolu dakikalar yaşattı. Sanatçı hareketli şarkılarla konukları coşturdu; kimisi halay çekti, kimisi göbek attı.

Yoğun konser programından dolayı bir süredir Kıbrıs’a gelemeyen sanatçı, hayranlarıyla hasret giderdi.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022, 10:31