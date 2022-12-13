Rapor vekillere dağıtılacak

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülüp onaylandı.

Komite, dünkü görüşme programı uyarınca Maliye Bakanlığı Bütçesi’ni görüştü ve Maliye Bakanlığı için öngörülen 17,715,104,700 TL tutarındaki ödeneği, öneri üzerine 17,712,144,700 TL’ye düşürerek oy çokluğuyla kabul etti.

Açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı Bütçesi’nin komitedeki görüşmeleri esnasında Maliye Bakanı Alişan Şan ile Maliye Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Komite düzeyinde görüşülmesi, Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütünün oyçokluğuyla oylanmasının ardından tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu toplanacak

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da yasama ve yürütme görevleriyle toplanacak.

Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi (Y.T.No:61/2/2018 -S.R.No:22/2/2019)'ne ilişkin Raporu” ele alınacak.

Daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine, sözlü ve yazılı sorulara yer verilecek.

