Tam bir rezalet

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yerel seçim öncesinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayları lehine sokağa çıktığını öne sürerek eleştirilerde bulundu.

“Kıbrıs Türk Halkı önümüzdeki dört yıl boyunca hizmet alacağı yerel idarecilerini seçmek amacıyla çok önemli bir yerel seçim süreci içerisindedir. Yerel seçimler şu ana kadar Kıbrıslı Türklerin demokratik geleneklerine uygun bir biçimde ve artık bu topraklarda kökleşmiş bulunan derin hoşgörü kültürüne bağlı olarak devam etmektedir” diyen Akansoy, “Gerek CTP’li adaylar gerekse diğer partilerin adayları ve bağımsız adaylar beldelere dair projelerini anlatmakta ve halkımızdan destek istemektedir” dedi.



Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 10:48