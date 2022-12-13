T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) iş birliği ile “Kıbrıslı balıkçıların hayatı” konulu fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergide yer alan fotoğraflar balıkçıların hayatını içeriyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Damla Beton, derneğin deniz yaşamını korumaya adadığını ve çalışmaları sırasında hem halkın hem de ülkeyi ziyaret eden turistlerin yerel kültürün bir parçası olan balıkçılık hakkında pek bilgisi olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Balıkçıların yaşadıkları zorlukları sergilemek amacıyla, balıkçıların hayatına Olkan Ergüler’in kamerasından bir pencere açmak istediklerini belirten Beton, “Kıbrıslı Balıkçıların Hayatı” fotoğraf sergisini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları çalışmalardan yılda ağlara 36 bin köpekbalığı ve vatoz türü balığın ve 2 bin 500 kadar da deniz kaplumbağasının takıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Beton, “Bu sadece yaban hayata zarar vermiyor, balıkçılarımızın da zarara uğramasına neden oluyor. SPOT olarak hem de ülkemiz balıkçılığını yerel kültürümüzün bir parçası olarak tanıtmak ve böylece onları desteklemek amacı ile sergimizi Ercan Havalimanına taşıma fırsatı verdiği için T&T Hava Limanı İşletmeciliği’ne teşekkür ederiz” dedi.

