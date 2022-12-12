Üstel: Hayat pahalılığı maaşlara yansıtılacak

Üstel, %30'a yakın olan hayat pahalılığının Aralık ayı sonunda maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade ederek, hükümet olarak vaatte bulunmadıklarını, hep yapacaklarını söylediklerini dile getirdi, amaçlarının güçlü bir yapı oluşturmak ve halka refah bir ortam sunmak olduğunu kaydetti.

Üstel, halka, yerel seçimlere yönelik kafa karışıklığı yaratacak söylemlere itibar etmemesi çağrısında da bulundu ve yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inanç belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 15:11