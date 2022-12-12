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Üstel: Hayat pahalılığı maaşlara yansıtılacak

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Üstel: Hayat pahalılığı maaşlara yansıtılacak

Üstel, %30'a yakın olan hayat pahalılığının Aralık ayı sonunda maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade ederek, hükümet olarak vaatte bulunmadıklarını, hep yapacaklarını söylediklerini dile getirdi, amaçlarının güçlü bir yapı oluşturmak ve halka refah bir ortam sunmak olduğunu kaydetti.

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Üstel, halka, yerel seçimlere yönelik kafa karışıklığı yaratacak söylemlere itibar etmemesi çağrısında da bulundu ve yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inanç belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 15:11
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YORUMLAR
Yuksel Öner
Yuksel Öner - 1 saat Önce

Hayat pahaliligi yüzde kaç verilecek

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 55 dakika Önce

Sayın Üstel hayat pahalılığını istediğiniz kadar maaşlara yansıtınız ! KKTCde Resmî olmayan gerçek Yüzde ikiyüz enflasyonu durduramaz iseniz her gün bile hayat pahalılığı yansımasını yapabilseniz bile ne yarar ? Batmış ve çökmüş bir Ekenomi ile KKTCnin gidebileceği yol bu kadar ,
Gerisi Türkiye’den Avrupa’dan ve Rumlar’dan para dinlenmesine kaldı ! Allah rızası yardımcımız olsun !

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