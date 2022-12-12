Miting coşkulu geçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Maraş bölgesinde düzenlenen mitingde bölge halkı tarafından büyük sevgi ve coşkuyla karşılandı. 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin öncesinde Maraş bölgesindeki halkla bir araya gelmek için düzenlenen mitinge Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda Maraşlı katıldı. Mitingde ilk olarak CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, ardından da Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaptı. Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adayları kürsüye çağrılarak bölge halkına tanıtıldı. Mitingin son bölümlerinde ise sanatçı Özgür Tüzer sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve mitinge katılan Maraş halkına büyük coşku yaşattı.

Biz bu seçimi sevgiyle, saygıyla güvenle kazanacağız

Maraş halkıyla buluşmak için düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, bu seçimi sevgi, saygı ve güvenle kazanacaklarını vurguladı. Mağusa’nın iyileşmesi için birçok proje hazırladıklarını dile getiren Uluçay, bu projeleri hayata geçirmek için mali disiplin ve iş disiplinini sağlamak gerektiğini, bu iki konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirtti. Göreve gelmelerinin ardından belediyenin imkanları dahilinde toplu ulaşımda adım atacaklarını ifade eden Uluçay, bunun hem maliyet, hem de trafiği rahatlatma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

