‘Bizim Sadık başkanımız’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, önceki gün Arasta ile Bandabuliya’da vatandaşlar ile bir araya geldi. Cumartesi olması nedeniyle hayli yoğun bir kalabalığın bulunduğu Arasta ve Bandabuliya’daki vatandaşlar Sadık Gardiyanoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Başkent’in tarihi çarşısı ile dükkanlarının bulunduğu her iki bölgede gerek Lefkoşalı gerekse Lefkoşa dışından gelen vatandaşlar Sadık Başkan ile sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Birçok vatandaş, Başkent Lefkoşa’da karşılaştıkları sorunları dile getirdikleri Sadık Başkan’ın, göreve geldiğinde bu sorunları kökünden halledeceğinden duydukları güveni ifade etti. Ziyaretleri sırasında Gardiyanoğlu ile uzun sohbetler gerçekleştiren vatandaşlar kendisi ile fotoğraf çektirmekten de geri kalmadı. Sadık Gardiyanoğlu, gördüğü ilginin adaylık kararının ne kadar doğru olduğunun bir teyidi olduğunu ifade ederken, vatandaşların aktardığı sorunlar ve şikayetlerin ise ortaya koyduğu projelerin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini söyledi. Gardiyanoğlu, ‘vatandaşların ilgisi ve desteği gerçekten çok önemli. Duygulanmamak elde değil. Bana gösterilen bu ilgiyi ve güveni asla aklımdan çıkarmadan karşılığını hizmet olarak vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.”

Ben Değil Biz Grubu’ndan tam destek

Öte yandan "Ben Değil Biz Grubu"nun Gardiyanoğlu'na destek belirttiği kaydedildi.Toplumsal konularda görüş ortaya koyarak farkındalık yaratmak amacıyla gönüllülerin bir araya gelerek kurduğu “Ben Değil Biz Grubu” Sadık Gardiyanoğlu’na tam destek belirtti. Grup üyeleriyle bir araya gelen Gardiyanoğlu, ilkesi “Adalet Liyakat ve Sadakat” kırmızı çizgisi ise “Halkımız, Devletimiz ve Anavatanımız” olan bir örgütten gelen desteğin kendisi için son derece büyük anlam taşıdığını vurguladı.

