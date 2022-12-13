Ulusal Birlik Partisi (UBP) “Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi 2022” açıklandı.

“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”, “18 belde 18 ilke”, “Hizmette yerel, anlayışta evrensel” sloganıyla hazırlanan bildirgenin basın toplantısında, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve belediye başkan adayları eşlik etti.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri ve partililer de katıldı.

Geçmiş dönemde UBP’nin ülkeye kazandırdığı projelerin gösterildiği basın toplantısında ilk sözü alan Hasipoğlu, UBP olarak 18 bölgede ortaya koydukları ilkelerle, güçlü belediyeler yaratıp, halka hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, yerel seçimlerin demokratik bir şekilde geçmesini diledi.

UBP’nin 18 ilkesi şöyle:

“İnsan ve hizmet odaklı çalışan, finansal açıdan güçlü, çevre dostu, çalışma barışını sağlamış, planlı büyüyen, altyapı yatırımlarını yapan, ulaştırma sorunlarını çözmüş, aktif yaşamı teşvik eden, teknolojik dönüşümünü tamamlamış, sosyal belediyecilik, engelsiz yaşam alanları yaratan, sivil toplum kuruluşlarına destek veren, katılımcı demokrasiye inanan, eşitlikçi anlayışa sahip, gençler için fırsatlar yaratan, doğal yaşama duyarlı, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan, kültür sanat ve spora kapıları açık.”

