Üniversiteler istismar ediliyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 24 adet MDMA, 35 adet amfetamin, 40 adet yeşil reçeteli tramadol hapla yakalanan Blessed Oman Albert hakkındaki dava dün sonuçlanırken, ağır ceza mahkemesi heyeti önemli noktalara dikkat çekti. Heyet, KKTC üniversitelerinin suça eğilimli kişiler tarafından istismar edildiğini belirtti. Ağır ceza heyeti, suça meyilli kişilerin üniversiteleri sadece kayıt yaptırmak ve ülkede ikamet izni almak için kullandığına vuru yaptı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç okudu.

Soytaç, sanığın bir üniversitede kayıtlı bir öğrenci iken okul kaydını yenilemediğinden 30 Eylül 2021 tarihinde ikamet izinsiz durumuna düştüğünü söyledi.

Yargıç Soytaç, “Üzülerek görmekteyiz ki suç işleme eğilimindeki yabancı kişiler ülkemizde eğitim alma niyeti olmadığı halde okullarımızda kayıt yaptırmakta, ancak derslere katılmamaktadırlar” dedi.

Soytaç şöyle devam etti:

“Bu yabancı kişiler bir süre sonra okul kayıtlarını yenilememelerine rağmen ihtiyaç duydukları anda tekrardan herhangi bir okula kayıtlarını yaptırarak ikamet izinsiz statülerini kolaylıkla yasal hale getirmekte ve KKTC’de kalmak için gerekli yasal zemine kavuşmaktadırlar. Eğitim kurumlarımızın suça eğilimli yabancı kişiler tarafından yasal ikamet izni almak adına istismar edilmesi neticesinde, ülkemizde öğrenci adı altındaki yabancı kişilerin suça katılım oranında bir artış olduğunu huzurumuzdaki davalardan gözlemlemekteyiz. Bu noktada ülkemizdeki huzur ve güven ortamının muhafazası adına eğitim kurumları yabancı statüde öğrenci kabul ederken gerekli titizliği göstermeleri noktasında önemli sorumluluklarının olduğunu hatırlatmak isteriz.”

Yargıç Murat Soytaç, sanığın üçüncü kişilere uyuşturucu vermesi nedeniyle denetimli serbestlik talebini reddettiklerini söyledi.

Soytaç, uyuşturucunun gençler arasında yaygınlaşmış olmasının endişe yarattığına değinerek, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.