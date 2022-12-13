İyi değiliz

Ülke genelinde son bir haftada trafik kazası meydana gelirken, 26 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde 9 bin 552 araç sürücüsünden bin 129’u rapor edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre; 5 - 11 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde 73 trafik kazası meydana gelirken, 26 kişi yaralandı. Trafik kazalarının sebepleri; “süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler” olarak belirtildi. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 496 bin 500 TL olurken, Lefkoşa’da 33, Gazimağusa’da 18, Girne’de 18, Güzelyurt 3, İskele’de 1 kaza meydana geldi.

5 Aralık -11 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu ise, toplam 9 bin 552 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1129 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

En çok işlenen suçlar

Trafikte en çok işlenen suçlar listesinde ilk 10 sırada yer alanlar şöyle:

1-Sürat: 294

2-Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 171

3-Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 161

4-Trafik levha ve işaretlerine uymamak:103

5-Muayenesiz araç kullanmak: 49

6-Emniyet kemersiz araç kullanmak: 40

7-Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma:40

8-Alkollü Araç Kullanmak: 19

9- Dikkatsiz Sürüş: 15

10-Tehlikeli Sürüş: 7