Toplum tedirgin

Teknecik Elektrik Santraline akaryakıt temini yine tartışmaları beraberinde getirdi.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) santralin deposunda 3 günlük yakıtı kaldığını savunarak hükümeti eleştirirken, Başbakan Ünal Üstel, sendikanın iddiasını yalanladı. Üstel, “Bu dedikodular, insanlarımızı germek için, yerel seçimlerde hükümetin zamanını çalmak için yapılan söylemlerdir. Biz Kıb-Tek’te gerekli düzenlemeleri yaptık ”dedi.

Bu arada Kıb-Tek, bugün ülke genelinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. El-Sen’in iddialarının ardından kış aylarında elektriksiz kalma ihtimali, toplumun tüm kesimlerinde tedirginlik yarattı.

El-Sen’in iddiası: 3 günlük yakıt kaldı

El-Sen, Kıb-Tek'in 3 günlük yakıtı kaldığını savunarak hükümeti eleştirdi.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, “TPIC ile 24 bin tonluk fuel-oil antlaşması yapılmış ve ilk gemi 21 Kasım 2022 tarihinde 12 bin tonluk yakıt Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaşmıştır. Aradan 20 gün süre geçmiş olmasına rağmen ikinci 12 bin tonluk yakıt Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaşmamıştır. Geldiğimiz bu noktada Teknecik yine yakıtsız kalmak üzeredir ve ülkeyi karanlık günler beklemektedir” ifadelerini kullandı. Tuğcu, ihalesiz yapılan anlaşmaların sorunlara yol açacağını öne sürdü. Tuğcu, hükümetin "yakıt sorununu ortadan kaldırdık, ucuza yakıt getiriyoruz, navlun ödemiyoruz, devletler arası antlaşma yaptık ve sorunu çözdük" dediğini anımsatarak, “TPIC şirketiyle bir yıllık 220 bin ton anlaşma yapılan yakıtı nasıl getireceksiniz.” diye sordu. El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Ülkede ihaleler yasalar ile düzenlenmiştir, yasalar uygulanmadan yapılan tüm işlerde bu tür sorunlar yaşanacaktır. Tekrardan yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır.” dedi.

Üstel iddiayı yalanladı: Dedikodu

Başbakan Üstel, El-Sen’in “Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıt kaldı, ülke elektriksiz kalacak” açıklamalarını değerlendirdi. Üstel, “Biz hükümete geldiğimizden beri Kıb-Tek üzerinde oynanan oyunlar var. Türkiye yaptığımız anlaşma neticesinde bu sorunu TIPIC’ten yakıt alarak çözdük. Teknecik’te 2 günlük, 3 günlük yakıt kaldı diyerek, insanlarımızı germeye gerek yok” dedi. Hükümet olarak her türlü alternatifi göz önünde bulundurduklarını ifade eden Üstel, şunları söyledi: “Hiçbir yakıt sıkıntımız yoktur. Gemi önümüzdeki günlerde geliyor. Bu dedikodular, insanlarımızı germek için, yerel seçimlerde hükümetin zamanını çalmak için yapılan söylemlerdir. Biz Kıb-Tek’te gerekli düzenlemeleri yaptık. Kurum yüzde 50’sini AKSA’dan alır. Sözleşmesi bitmek üzere, sözleşme üzerinde çalışıyoruz. Ama bu sözleşmeyi yaparken, ülkenin elektrik sorunu ortadan kaldırmak için ve her kesimin güneş enerjisinden daha fazla yaralanabilmesi için kablo ile elektriğin Anavatan Türkiye’den gelmesi için aynı çalışmaları da diğer yandan başlattık. Bu çalışma 2023 yılının sonuna doğru meyvelerini verecek. Türkiye’ye kablo ile bağlanacağız, güneş enerjisi üretimini ülkenin her yanına ulaştıracağız. Gerektiğinde de Anavatan Türkiye’ye göndermek, satmak için de çalışmalar yapıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022, 10:41