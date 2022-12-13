Ağır suç işledi

Alayköy'de faaliyet gösteren bir gece kulübüne müşteri olarak giden İsmail Zülfikar Sürücü, giriş ücretini sahte dolarla ödedi. Kapıdaki görevlilere sahte 50 dolar veren zanlı şikayet üzerine tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucu zanlının geçtiğimiz gün eski eser tasarrufu suçundan tutuklanan Amin Abdel Qader’le bağlantısı ortaya çıktı. Sahte parayı Amin Abdel Qader’den aldığını beyan eden zanlı Sürücü ile suç ortağı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, İsmail Zülfikar Sürücü’nün 6 Aralık 2022 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Alayköy'de bir gece kulübüne giriş ücreti ödemek için kasada görevli personele sahte 50 dolar verdiğini söyledi. Polis memuru, 50 doları 910 TL karşılığında bozduran zanlının, 300 lira giriş ücreti verdikten sonra geriye kalan meblağı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, olayın bilgilerine 8 Aralık 2022 tarihinde getirildiğini ve aynı gün Sürücü’nün tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, Sürücü’nün ifadesinde sahte doları Amin Abdel Qader’den bozdurmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, Amin Abdel Qader’in "Eski Eser Tasarrufu” suçundan ötürü tutuklu olduğunu açıkladı.

Qader’in sorgulandığını belirten polis, parayı halen aranmakta olan başka bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, alınması gereken ifadeler, aranmakta olan şahıslar olduğunu belirtti.

Polis memuru, ayrıca Girne'de ve Lefkoşa'da yakın tarihte sahte Amerikan dolarları piyasaya sürüldüğünü, tüm zanlıların bağlantısının araştırılacağını belirterek, süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.