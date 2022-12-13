Kriz derinleşti

Abdullah SUİÇMEZ-Hamit ER

Bankaların tahsili gecikmiş alacakları 2 milyar liraya yükselirken, borçlu vatandaşlardan “ödemekte zorlanıyoruz” mesajı geliyor. Yüksek enflasyon, aşırı pahalılık yüzünden kredi taksitleri için kaynak ayıramayan vatandaşlar, özellikle döviz borçlarında daha ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Ödemelerde gecikme olması durumunda bankaların daha yüksek faiz uyguladığını belirten vatandaşlar “öyle bir dönemdeyiz ki; mecbur kalmadıkça borçlanmamalı, elde olanla idare edilmeli” diyor. Vatandaşlar eğitim amaçlı kredilerde daha uygun faizlerin uygulanmasını istiyor.

Ne dediler?

Levent Baykara

“Benim bankada şu anda borcum yok. Ben insanlara mümkün olduğunca banka kredi ve kredi kartları kullanmamalarını tavsiye ediyorum. İmkanları varsa kullanmasınlar. Daha önce ben de kredi çekmiştim, kredi kartlarım da vardı. Sürekli yapılandırmalarla faizlerle uğraşıyordum. Çok şükür şimdi kapattım, rahatım. Zor bir devirden geçiyoruz, şu anda ne olacağımız belli değil, bu zamanda borçlanmamak en doğrusu.”

Kıymet Bulutbeyaz

“Bankaya borçluydum ,yeni bitti. Yeni borçlanacaklara tavsiyem bütçelerine göre ve ödeyebilecekleri kadar borçlansınlar. Ayrıca uzun vadede borçlanmasınlar. Ben zorluk çekmedim, çünkü bütçeme göre borçlandım ve ödeyebileceğim taksitlere böldürdüm.”

Alpaslan Ersoy

“Bankalara Allah kimseyi düşürmesin, elini veren kolunu kurtaramaz. Bankaya borcu olanlara tavsiyem taksitlerini gününde ödemeleridir. Geriye düşüldüğü zaman çok kötü oluyor. Ödemede geriliğe düşüldüğü zaman çok can yakıyor, o nedenle insanların ödeyebilecekleri kadar borçlanmaları önemli.”

Okan Aygün

“Bankada borcum var zorlansak da düzenli olarak ödemeye çalışıyoruz. Ödememe gibi bir şansımız yok. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Mümkünse borçlanmamaya çalışsınlar. Biz krediyi öderken çok zorluk çekiyoruz. Bütçemize göre borçlansak da hayat pahalılığı ev ekonomimizi alt üst ediyor.”

Seçil Akyıl

“Bankada borcumuz var. 5-6 yıllık borçlandık. 2 çocuğumuz var öderken çok zorlanıyoruz. Çocukların da ihtiyaçları var. İnsanlar mecburen kredi alıyor ve borçlanıyor. Herkes bütçesine göre borçlanmalıdır.”

Yaşar Akyıl

“Benim bankada borcum çok şükür ki yok. Borçlanacak olanlar aldığı maaş oranında borçlansınlar. Bütçelerine göre bankaların kapısını çalsınlar. Ama bu zamanda 10 bin TL maaş alan bir insan kalkıp bir de üzerine bankadan borçlanırsa bu yükün altından kalkamaz. Ev kiraysa, su, elektrik ve telefon üzerine bir de kredi çeken olursa sokakta kalır resmen.”

Emel Onarır

“Bankada tabii ki borcum var. Öderken çok zorlanıyorum. İnsanlara tavsiyem, imkanları varsa borçlanmasınlar. Enflasyon, ekonomik kriz, faizlerin yüksekliği borçlanmayı hiç olanaklı kılmıyor. Kesinlikle borçlanılacak bir zamanda değiliz.”

Ersin Arabacı

“Çok şükür bankaya borcum yok. Borcu olan ve ödeyemeyen insanlar için durum çok kötü. Ödeyemeyen vatandaşlar için bankaların, yetkililerin bir kolaylık sağlaması gerekiyor. Şimdi borçlanmam çünkü ödeyemem de. 2018’de ev için kredi çekmiştim o zaman enflasyon da döviz de bu kadar yüksek değildi. Ödedim, bitirdim. Şimdi hayatta ödeyemem. Şu anda borcu olanlara kolaylık sağlanmalı, günün koşullarına göre sürekli yapılandırma gerekli.”

Mustafa Göymen

“Bankada borcum var. Zar zor ödüyorum. Aldığım maaş giderlerimi karşılamıyor. Devletin halkını düşünmesi gerekiyor. Hayat pahalılığındaki artış yüzde 500’ü buldu. İnsanlar ellerinden geliyorsa borçlanmasınlar, çünkü ödeyemeyecekler. Bugünkü şartlarda hayat çok pahalı….Ekmek, zeytin yesinler ama borçlanmasınlar. Ev almak, araba almak artık hayal oldu. 1974 öncesine geri döndük. Gençlerimiz yetersiz maaştan dolayı yurt dışına gidiyordu, şimdi de öyle oldu.”

Reşat Çakır

“Şu anda borcum yok ama zamanında çok borçlandım. Hepsini ödedim ve kurtuldum. Buradaki maaşla ödemem imkansızdı. Rum tarafında çalıştım, ödedim ve kurtuldum. Bankalarda borcu olan ödeyemeyenlere de tavsiyem hükümet işi peşinde koşmayı bıraksınlar, Rum tarafına çalışmaya gitsinler ve ödesinler borçlarını. KKTC’de işlemeyle geçinilmez bu şartlarda.”

Ali Özkantürk

“Borçsuz insan olur mu KKTC’de. Siyasetin söylediklerine bakmayın. Onların hepsi bolluk içinde. Bu şartlarda borçlanmayan insan yok artık. Çok şükür memurum ki borçlanıp, sorunsuz ödeyebiliyorum, çünkü maaşımdan direkt kesiyorlar. İnsanlara borç almasınlar diyeceğim ama o da mümkün değil, bu ülkede borçsuz hiçbir şey yapılamaz maalesef.”

Kayhan Özerden

“Şu anda borcum yok çok şükür. Daha önceden vardı ve ödeme güçlüğü herkes gibi ben de çektim. Bugün borç almak isteyenler kesinlikle TL borçlansınlar ve birikimlerini de döviz yapsınlar. Bu denklem en mantıklı denklem. Hayat şartları çok zor.”