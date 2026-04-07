19 Nisan’a kadar sürecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bağlantı ve imalat çalışmaları kapsamında Değirmenlik ve Tepebaşı su depoları ile bu depolardan beslenen geniş bir bölgeyi kapsayan su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kesinti bugünden itibaren başlayacak ve 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kesintinin Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Su Temin Projesi çerçevesinde yürütülen planlı çalışmalar nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu kapsamda Değirmenlik Terfi Merkezi’nde teknik altyapıyı güçlendirmeye yönelik bağlantı ve imalat çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, kesinti süresi boyunca yalnızca mevcut çalışmaların değil, aynı zamanda altyapıyı geliştirmeye yönelik ek projelerin de eş zamanlı olarak yürütüleceği kaydedildi.

Çamlıbel Deposu Bağlantı Hattı’nın mevcut ana isale hattı ile birleştirilecek ve bu hatta ait branşman vana odasının imalatı gerçekleştirilecek. Aynı şekilde, Değirmenlik Üst Deposu Bağlantı Hattı’nın mevcut Değirmenlik isale hattına entegrasyonu ile branşman vana odası yapım çalışmalarının da başlatılacağı ifade edildi.

Suyu dikkatli kullanın

Açıklamada ayrıca, kesinti süresince su ihtiyacının tamamen kesilmeyeceği, yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından temin sağlanarak asgari düzeyde hizmetin sürdürüleceği ifade edildi. Ancak mevcut kaynakların sınırlı olması nedeniyle özellikle yoğun tüketim saatlerinde su temininde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına suyun bilinçli, dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, gereksiz tüketimden kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan açıklamada, çalışmaların ilerleyişine ilişkin gelişmelerin düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacağı, belediyelerin de süreç hakkında bilgilendirileceği ve gerekli duyuruların basın aracılığıyla yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

