2 ayda yargı

Gönyeli’de park halindeki araçlardan para ve eşya çaldığı tespit edilen İranlı Jelalettin Hasan Kaurkah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifade vererek, tüm suçlarını kabul ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikametgâhın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan C.N.’ye ait salon araç içerisinden 35 bin TL değerinde iPod, 110 Sterlin, 220 dolar ve bir adet çeyrek altın çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 20 Ocak tarihinde ise Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada bulunan 2 adet altın nişan yüzüğünü çaldığını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının 22 Ocak 2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırımda park halinde bulunan N.G.’ye ait salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam bin Euro, 3 bin TL nakit para ve 4 adet 31 Aralık 2023 çekilişine ait KKTC Devlet Piyangosu çaldığını belirtti.

Polis memuru yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 10 Aralık 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar 52 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

