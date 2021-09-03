2 çocuk babasıydı

Hüseyin ÇİÇEK

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Çevresinde renkli kişiliğiyle tanınan, motosiklet ve dans tutkunu olan 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin Girne-Tatlısu anayolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, 70 yaşındaki Cristopher Browning’in kavşakta beklemeden anayola çıkması ve Güzelkeskin yönetimindeki motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti.

Güzelkeskin, kaza mahallinde yaşamını yitirirken, Cristopher Browning gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Browning’in kaza esnasında 69 promil alkollü olduğu belirtildi.

Dikkatsizce anayola çıktı

Polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, 2 Eylül 2020 tarihinde saat 00.20’de meydana gelen kazada, Girne’den Esentepe istikametine doğru seyreden Cristopher Browning’in kavşakta beklemeden dikkatsizce anayola çıktığını söyledi. Polis, Browning’in anayola çıkınca Tatlısu istikametine seyreden Bülent Güzelkeskin yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkadığını ve çarpışmaya neden olduğunu açıkladı. Polis, meydana gelen kazada Bülent Güzelkeskin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, gözaltına alınan zanlının kaza esnasında 69 promil alkollü olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ifade etti. Polis, zanlının soruşturma aşamasında ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Motosiklet ve dans tutkunuydu

Kazada yaşamını yitiren Bülent Güzelkeskin’in, aslen Adanalı olduğu, uzun yıllardır Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da yaşadığı öğrenildi.

Eşinden ayrıldığı ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Güzelkeskin’in motosiklet ve dans tutkunu olduğu, üyesi olduğu Özgür Demirat Şövalyeleri isimli grubu ile sık sık motosiklet gezilerine katıldığı bilgisi elde edildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güzelkeskin’in bugün ikindi namazını müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.