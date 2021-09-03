2 günde 14 kişi tespit edildi

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağına yönelik denetimler devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre; son iki günde ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Öte yandan Bakanlar Kurulu, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan gece yarısı ile 05.00 saatleri arasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağını 8 Eylül’e kadar uzattı.

Uzatma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.